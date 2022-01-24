Source: Russian Federation Military

24.01.2022 (07:30)

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) завершают плановую ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

На текущий момент в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» вакцинировано порядка 83 процентов военнослужащих, в то время как второй компонент получило свыше 70 процентов пациентов.

Ревакцинация проходит на базе медицинских пунктов Восточного военного округа, которая проводится только после обязательного углубленного осмотра терапевтом участника повторной вакцинации и отсутствия у него симптомов какого-либо заболевания.

К мероприятию привлечен весь личный состав ВВО, который получил полный курс вакцинации в течение первого полугодия прошедшего года.

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